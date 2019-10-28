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27 октября, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» победили «Марко-ВГТУ» в чемпионате Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» обыграл в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по волейболу витебский «Марко-ВГТУ» со счетом 3:0 (25:19 25:9, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стоит отметить, что тренер солигорчан Виктор Бекша по ходу встречи дал шанс проявить себя молодым игрокам. Они не подвели надежд болельщиков, добившись уверенного успеха. Самым результативным игроком матча стал диагональный «горняков» Владислав Бабкевич (11 очков, 1 эйс, 2 блока).

Кроме поединка в Солигорске, состоялись еще два матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД дома уступил обуховскому «Легиону» — 1:3 (25:23, 32:34, 10:25, 13:25). «Борисов-БГУФК» использовал преимущество домашней площадки во встрече с «Коммунальником» из Могилева — 3:0 (25:21, 25:12, 25:20). Матч «Строителя» (Минск) против гомельской «Энергии» перенесен в связи с отъездом гомельчан на международный турнир. Эта игра состоится 27 ноября.

У женщин состоялись две игры. «Минчанка-2» уступила «Коммунальнику-ГрГу» (Гродно) — 1:3 (23:25, 25:20, 15:25, 17:25). «Прибужье» (Брест) не оставило шансов мозырской «Жемчужине Полесья» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

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