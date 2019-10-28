Волейболисты «Шахтера» победили «Марко-ВГТУ» в чемпионате Беларуси

Стоит отметить, что тренер солигорчан Виктор Бекша по ходу встречи дал шанс проявить себя молодым игрокам. Они не подвели надежд болельщиков, добившись уверенного успеха. Самым результативным игроком матча стал диагональный «горняков» Владислав Бабкевич (11 очков, 1 эйс, 2 блока).

Кроме поединка в Солигорске, состоялись еще два матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД дома уступил обуховскому «Легиону» — 1:3 (25:23, 32:34, 10:25, 13:25). «Борисов-БГУФК» использовал преимущество домашней площадки во встрече с «Коммунальником» из Могилева — 3:0 (25:21, 25:12, 25:20). Матч «Строителя» (Минск) против гомельской «Энергии» перенесен в связи с отъездом гомельчан на международный турнир. Эта игра состоится 27 ноября.