«Сора» с белорусом Родионом Мискевичем в составе проиграла «Равенне» во 2-м туре итальянской волейбольной суперлиги

Белорус, набравший 15 очков, был одним из самых результативных игроков клуба из региона Лацио. У Родиона Мискевича второй показатель среди бомбардиров «Соры».

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвуют 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.