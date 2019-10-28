Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Б
12
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
29.10
Сибирь
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
15Вся красота женского тенниса на WTA Finals
14:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Сора» с белорусом Родионом Мискевичем в составе проиграла «Равенне» во 2-м туре итальянской волейбольной суперлиги

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская «Сора», цвета которой защищает диагональный сборной Беларуси Родион Мискевич, во втором туре уступила соперникам из «Равенны» со счетом 1:3 (16:25, 27:29, 25:18, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорус, набравший 15 очков, был одним из самых результативных игроков клуба из региона Лацио. У Родиона Мискевича второй показатель среди бомбардиров «Соры».

В остальных встречах второго тура были зафиксированы следующие результаты: «Пьяченца» — «Модена» — 0:3 (24:26, 21:25, 18:25), «Падуя» — «Вибо Валентия» — 3:0 (26:24, 25:23, 25:23), «Милан» — «Чивитванова» — 0:3 (22:25, 15:25, 20:25), «Трентино» — «Монца» — 3:0 (25:20, 25:16, 25:21), «Перуджа» — «Верона» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвуют 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала
Российской биатлонистке отказано в переходе в сборную Сербии
«Царь родился»: Даниил Медведев — о своем стиле, деньгах и жене
Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к футболисту «Спартака»
Юрий Жирков рассказал о дополнительной мотивации в матче с ЦСКА
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра (видео)
Бывший главный тренер сборной России обвинил Малкина в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь