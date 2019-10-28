«Сора» с белорусом Родионом Мискевичем в составе проиграла «Равенне» во 2-м туре итальянской волейбольной суперлиги

Белорус, набравший 15 очков, был одним из самых результативных игроков клуба из региона Лацио. У Родиона Мискевича второй показатель среди бомбардиров «Соры».
В остальных встречах второго тура были зафиксированы следующие результаты: «Пьяченца» — «Модена» — 0:3 (24:26, 21:25, 18:25), «Падуя» — «Вибо Валентия» — 3:0 (26:24, 25:23, 25:23), «Милан» — «Чивитванова» — 0:3 (22:25, 15:25, 20:25), «Трентино» — «Монца» — 3:0 (25:20, 25:16, 25:21), «Перуджа» — «Верона» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).
Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвуют 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.