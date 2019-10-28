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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Абу-Даби планируют совместные проекты по развитию волейбола

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время посещения белорусской волейбольной делегацией ОАЭ прошла встреча генерального секретаря Белорусской федерации волейбола Аллы Тетериной и руководителя отдела спортивных игр клуба «Аль-Айн» Хамиса Обейда аль-Кааби, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации.

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Стороны обсудили сотрудничество по развитию волейбола в Беларуси и эмирате Абу-Даби, обменялись проектами соглашений о партнерстве. «Благодаря инициативе Президентского спортивного клуба страны начали налаживать сотрудничество в области волейбола. Беларуси будет крайне интересно осуществлять обмен опытом, — сказала она. — Эмиратская сторона очень заинтересована в развитии женского волейбола. В составе спортивного клуба “Аль-Айн” еще нет женской волейбольной команды, но они активно ведут работу в этом направлении. Также их заинтересовал наш опыт в подготовке детей. В Абу-Даби знают белорусские юниорские сборные по волейболу как одни из сильнейших в мире».

Как планируется в соглашениях о сотрудничестве, стороны будут проводить совместные учебно-тренировочные сборы и турниры, обмен делегациями. Также обсуждена возможность участия белорусских спортсменов в чемпионате ОАЭ.

Гомельская «Энергия» сейчас участвует в товарищеских матчах с командами ОАЭ. В первом поединке против команды «Аль-Вахда» белорусы оказались сильнее — 3:0 (25:20 25:13 25:11). Во второй игре бронзовые призеры чемпионата Беларуси потерпели поражение от команды «Аль-Айн» — 1:3 (23:25 26:24 16:25 22:25).

Посещение белорусской волейбольной делегацией ОАЭ стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту.

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