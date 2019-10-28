Беларусь и Абу-Даби планируют совместные проекты по развитию волейбола

Стороны обсудили сотрудничество по развитию волейбола в Беларуси и эмирате Абу-Даби, обменялись проектами соглашений о партнерстве. «Благодаря инициативе Президентского спортивного клуба страны начали налаживать сотрудничество в области волейбола. Беларуси будет крайне интересно осуществлять обмен опытом, — сказала она. — Эмиратская сторона очень заинтересована в развитии женского волейбола. В составе спортивного клуба “Аль-Айн” еще нет женской волейбольной команды, но они активно ведут работу в этом направлении. Также их заинтересовал наш опыт в подготовке детей. В Абу-Даби знают белорусские юниорские сборные по волейболу как одни из сильнейших в мире».