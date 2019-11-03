«Локомотив» обыграл «Тулицу» в матче полуфинального этапа Кубка России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Тулицу» (Тульская область) в матче полуфинального этапа Кубка России.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Тулицу» (Тульская область) в матче полуфинального этапа Кубка России.
Встреча группы Б, матчи которой проходят в Калининграде, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:15, 25:14).
В параллельном матче волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» (Московская область) обыграли минскую «Минчанку» — 3−1 (25:14, 21:25, 25:18, 25:14).