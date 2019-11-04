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3 ноября, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в 5-м туре чемпионата Беларуси, обыграв со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) «Борисов-БГУФК», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «горняков».

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Гостевой поединок с борисовчанами стал для солигорского клуба генеральной репетицией перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против финской команды «Форд стор Леворанта» (Састамала). Он пройдет в Минске 6 ноября.

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Борисовская команда сумела оказать сопротивление. «Шахтер» лишь в концовке первого сета нарастил преимущество и вышел вперед.

Во второй партии «горняки» произвели перестановки в четвертой зоне и на месте блокирующих. Борисовчане уверенно действовали на задней линии. Но в итоге класс многократных чемпионов Беларуси сказался и «Шахтер» отпраздновал очередной успех.

В остальных поединках 5-го тура зафиксированы следующие результаты: «Западный Буг» (Брест) — МАПИД (Минск) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:16), «Легион» (Обухово) — «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:12, 25:19, 25:15), «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Строитель» (Минск) — 2:3 (13:25, 11:25, 25:23, 25:21, 7:15).

В женском чемпионате Беларуси также состоялись два поединка:

«Жемчужина Полесья» (Мозырь) — «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно) — 3:1 (25:20 23:25 25:18 25:18), «Коммунальник-МГУ» (Могилев) — «Прибужье» (Брест) — 2:3 (23:25 25:16 18:25 27:25 8:15).

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