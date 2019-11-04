Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

Гостевой поединок с борисовчанами стал для солигорского клуба генеральной репетицией перед первым матчем квалификации Лиги чемпионов против финской команды «Форд стор Леворанта» (Састамала). Он пройдет в Минске 6 ноября.

Борисовская команда сумела оказать сопротивление. «Шахтер» лишь в концовке первого сета нарастил преимущество и вышел вперед.

Во второй партии «горняки» произвели перестановки в четвертой зоне и на месте блокирующих. Борисовчане уверенно действовали на задней линии. Но в итоге класс многократных чемпионов Беларуси сказался и «Шахтер» отпраздновал очередной успех.

В остальных поединках 5-го тура зафиксированы следующие результаты: «Западный Буг» (Брест) — МАПИД (Минск) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:16), «Легион» (Обухово) — «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:12, 25:19, 25:15), «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Строитель» (Минск) — 2:3 (13:25, 11:25, 25:23, 25:21, 7:15).

В женском чемпионате Беларуси также состоялись два поединка: