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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» (Челябинск) в выездном матче чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась победой казанской команды со счетом 3−1 (25:14, 25:14, 18:25, 25:17).

Следующий матч «Динамо» проведет 16 ноября на выезде против «Уралочки-НТМК» (Свердловская область), челябинская команда в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Заречье-Одинцово».

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