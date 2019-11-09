Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар»
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» (Челябинск) в выездном матче чемпионата России.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» (Челябинск) в выездном матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась победой казанской команды со счетом 3−1 (25:14, 25:14, 18:25, 25:17).
Следующий матч «Динамо» проведет 16 ноября на выезде против «Уралочки-НТМК» (Свердловская область), челябинская команда в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Заречье-Одинцово».