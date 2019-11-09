Волейболистки «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо» в матче ЧР
КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо» в матче женской суперлиги.
КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо» в матче женской суперлиги.
Игра, которая прошла в субботу в краснодарском дворце спорта «Олимп», завершилась победой гостей со счетом 3−0 (26:24; 25:22; 26:24).
Это поражение стало для краснодарского «Динамо» третьим подряд в чемпионате России.
В следующем матче турнира краснодарская команда в Саратове встретится с местным «Протоном» 17 ноября, а «Локомотив» днем ранее в Москве сыграет со столичным «Динамо».