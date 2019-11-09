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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо» в матче ЧР

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо» в матче женской суперлиги.

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Игра, которая прошла в субботу в краснодарском дворце спорта «Олимп», завершилась победой гостей со счетом 3−0 (26:24; 25:22; 26:24).

Это поражение стало для краснодарского «Динамо» третьим подряд в чемпионате России.

В следующем матче турнира краснодарская команда в Саратове встретится с местным «Протоном» 17 ноября, а «Локомотив» днем ранее в Москве сыграет со столичным «Динамо».

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