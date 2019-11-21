«С 10:3 сделали 12:25». В казахстанском волейболе разгорелся скандал с договорными матчами

«К нам поступило письмо от букмекерской конторы. Они следят за ставками. Письма мы получаем из-за рубежа или от учредителей. Нам сообщили, что под подозрение попали две ставки на матчи с участием клуба “Иртыш-Казхром” в играх первого большого тура 28-го чемпионата Казахстана среди женских команд национальной лиги. На матчи против “Жетысу” и “Алтая” были сделаны крупные ставки на проигрыш команды “Иртыш” со счетом 1:3. Игры так и закончились. Нам сообщили что одна ставка была сделана в Казахстане, другая в России, но на казахстанский паспорт», — сказал он.

Генеральный секретарь федерации рассказал о произошедшем в матче между «Иртышом» и «Алтаем».

«Матч против “Алтая” транслировался в прямом эфире, скрывать нечего. В четвертом сете “Иртыш” вел 10:3 и проиграл 12:25. Есть подозрения или нет? Команда, имея таких волейболисток составе, не может проиграть подряд 11 очков и потерять шесть подач. В двух расстановках они взяли только два очка. Команда “Алтай” набирает при этом 22 балла и выигрывает встречу со счетом 3:1», — пояснил генсек.

Сырлыбаев подчеркнул, что, независимо от сигнала букмекеров, реакция на эти случаи была своевременной.



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«Моя реакция была мгновенной. Я сразу позвонил директору клуба, чтобы узнать, как так получилось. Команда просто встала как вкопанная. Ни подать не могут, ни принять, ни забить. Бьют в аут, хватаются за голову. Вроде тренер пытался их расшевелить. Два тайм-аута взяли. Оба челленджа проиграли. Ситуация непонятная.

Я понимаю, что в женском волейболе все может быть, но не до такой же степени, чтобы в двух расстановках набрать два очка, тогда как оппонент набирает 22 балла. Мы ведем прямую статистику, и все говорит о том, что было нечто подозрительное", — подчеркнул Сырлыбаев.

Генсек КФВ озвучил методы борьбы с этим явлением.

«Здесь идет погоня за легкими деньгами. Мы решили отреагировать и предупредить команды о том, что в дальнейшем, если будут такие подозрения, мы будем обращаться в соответствующие органы и выявлять, кто делал ставку, когда делал, на какую сумму и откуда. Будем выявлять и непосредственно игроков или тренерский штаб, которые могут быть задействованы в договорных играх.

Я отреагировал пока предупреждением, даже не согласовав с президентом федерации. Естественно, мы будем выходить на исполком, на членов президиума, вице-президента. Эта проблема сегодня, к сожалению, и нас затронула. В последнее время, с учетом того, что в волейболе в национальной лиге вырастают ставки, эта игромания захватывает наших спортсменов или тренеров. Но пока предположений кто это нет", — добавил Сырлыбаев.

По его словам, пока затруднительно применять наказания к недобросовестным игрокам.

«Нам, наверное, надо вводить положение, когда будем разрабатывать регламент. Эту проблему я буду поднимать на ближайшем исполкоме. Чтобы было право у федерации обращаться в компетентные органы для разрешения таких ситуаций. Сейчас я не могу превышать полномочия и обращаться. Но мы отреагировали незамедлительно, как только получили письмо. Ставки делают и на высшую лигу, и на дублеров. Но здесь было подозрительно. Я не хочу называть суммы выигрышей. Но это была очень большая сумма по казахстанским меркам», — заключил он.