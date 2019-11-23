Волейболисты солигорского «Шахтера» победили столичный МАПИД в матче 8-го тура чемпионата Беларуси

Подопечные Виктора Бекши с самого начала матча заявили о серьезности своих намерений. Стоит отметить уверенную игру Андрея Радюка, на подаче которого команда из Солигорска добилась преимущества в первом сете.

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Также важную роль в успехе «горняков» сыграли Владислав Бабкевич, Максим Богатко и сербский легионер Данило Павлович.

В рядах минской команды стоит отметить Петра Миненкова, Илью Лопато и Илью Морозова. Однако их усилий для того, чтобы набрать очки, оказалось мало.

Кроме поединка в Солигорске, состоялись еще несколько матчей чемпионата Беларуси: «Строитель» (Минск) — «Западный Буг» (Брест) — 3:0 (25:13, 25:13, 25:13), «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Борисов-БГУФК» — 3:2 (22:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:11), «Энергия» (Гомель) — «Легион» (Обухово) — 3:2 (21:25, 25:20, 23:25, 26:24. 17:15).