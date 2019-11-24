Во главе российского волейбола — Сибирь
В Суперлиге пока все запутано.
В Суперлиге пока все запутано.
Суперлига. Мужчины. 7-й тур
«Газпром-Югра» — «Кузбасс» — 1−3 (19:25, 29:31, 32:30, 23:25)
«Нова» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1−3 (21:25, 16:25, 25:19, 23:25
«Факел» — «Енисей» — 3−0 (25:16, 25:21, 27:25)
«Белогорье» — «Урал» — 0−3 (25:27, 18:25, 19:25)
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3−1 (25:16, 28:26, 22:25, 25:16)
АСК — «Югра-Самотлор» — 0−3 (24:26, 19:25, 22:25).
В субботу вечером в Москве за первое место в турнирной таблице бились «Динамо» и «Локомотив». Туром ранее обе команды потерпели первые поражения в Суперлиге. Москвичи в четырех партиях уступили «Зениту» казанскому, новосибирцы в пяти — «Зениту» питерскому.
Проигрывать второй раз за четыре дня, само собой, никто не хотел. Гости — особенно. «Локо» здорово играл с Питером, до этого — в Кубке России с Казанью. В обоих матчах были все шансы на победы, дважды дело доходило до
На этот раз ключевым моментом игры стал третий сет. Он затянулся на 45 минут. Футбольный тайм! И с редким для волейбола счетом 37:35 остался за «Локомотивом». В роли джокера выступил 33-летний Алексей Родичев.
Собраться после обидной развязки у «Динамо» не получилось, в четвертом сете никакой борьбы уже не было.
Изначально предполагалось, что его восстановление займет совсем немного времени и он включится с самого старта Суперлиги. Однако, увы, в итоге все оказалось куда серьезнее. Точные сроки возвращения Куркаева на площадку неизвестны до сих пор.
Другое дело, что на позиции Ильяса неожиданно хорош 19-летний Дмитрий Лызик. Этого парня еще недавно знали только гики волейбола. Даже на клубном сайте он до сих пор значится как игрок Высшей лиги. Однако известные обстоятельства вынудили Константинова дать шанс юниору — и тот вцепился в него зубами. Дмитрий и подавать навылет умеет, и атаковать не стесняется, и на блоке в порядке. В игре с «Динамо» Лызик набрал восемь очков. Как дальше проявит себя юниор — одна из интриг чемпионата.
Всем этим клубам, кстати, в скором времени предстоят еврокубки, и хватит ли всем им сил для борьбы на два фронта — пока непонятно. А вот «Динамо» по итогам прошлого сезона пролетело мимо всего. Хорошего здесь мало, но, с другой стороны, теперь москвичи могут целенаправленно готовиться к матчам чемпионата, не расплескиваясь на дополнительные переезды.
Владимир Иванов