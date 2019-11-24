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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во главе российского волейбола — Сибирь

В Суперлиге пока все запутано.

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Источник: РИА "Новости"

Суперлига. Мужчины. 7-й тур

«Газпром-Югра» — «Кузбасс» — 1−3 (19:25, 29:31, 32:30, 23:25)
«Нова» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1−3 (21:25, 16:25, 25:19, 23:25
«Факел» — «Енисей» — 3−0 (25:16, 25:21, 27:25)
«Белогорье» — «Урал» — 0−3 (25:27, 18:25, 19:25)
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3−1 (25:16, 28:26, 22:25, 25:16)
АСК — «Югра-Самотлор» — 0−3 (24:26, 19:25, 22:25).

В субботу вечером в Москве за первое место в турнирной таблице бились «Динамо» и «Локомотив». Туром ранее обе команды потерпели первые поражения в Суперлиге. Москвичи в четырех партиях уступили «Зениту» казанскому, новосибирцы в пяти — «Зениту» питерскому.

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Проигрывать второй раз за четыре дня, само собой, никто не хотел. Гости — особенно. «Локо» здорово играл с Питером, до этого — в Кубке России с Казанью. В обоих матчах были все шансы на победы, дважды дело доходило до тай-брейка и дважды команда Пламена Константинова проигрывала их с минимальной разницей.

На этот раз ключевым моментом игры стал третий сет. Он затянулся на 45 минут. Футбольный тайм! И с редким для волейбола счетом 37:35 остался за «Локомотивом». В роли джокера выступил 33-летний Алексей Родичев.


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Собраться после обидной развязки у «Динамо» не получилось, в четвертом сете никакой борьбы уже не было.

Таким образом, по итогам семи туров — а это ровно треть регулярного чемпионата — наверху турнирной таблицы Новосибирск. И это при том, что по-прежнему вне игры находится получивший травму на Евро Ильяс Куркаев — один из лучших блокирующих страны.

Изначально предполагалось, что его восстановление займет совсем немного времени и он включится с самого старта Суперлиги. Однако, увы, в итоге все оказалось куда серьезнее. Точные сроки возвращения Куркаева на площадку неизвестны до сих пор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другое дело, что на позиции Ильяса неожиданно хорош 19-летний Дмитрий Лызик. Этого парня еще недавно знали только гики волейбола. Даже на клубном сайте он до сих пор значится как игрок Высшей лиги. Однако известные обстоятельства вынудили Константинова дать шанс юниору — и тот вцепился в него зубами. Дмитрий и подавать навылет умеет, и атаковать не стесняется, и на блоке в порядке. В игре с «Динамо» Лызик набрал восемь очков. Как дальше проявит себя юниор — одна из интриг чемпионата.

Другая: как долго продержится «Локомотив» на первой строчке. В спину ему дышат две другие сибирские команды: действующий чемпион «Кузбасс» и «Факел». При этом из-за особенностей календаря у Кемерово и Нового Уренгоя по игре в запасе. Набирают обороты «Зениты».

Всем этим клубам, кстати, в скором времени предстоят еврокубки, и хватит ли всем им сил для борьбы на два фронта — пока непонятно. А вот «Динамо» по итогам прошлого сезона пролетело мимо всего. Хорошего здесь мало, но, с другой стороны, теперь москвичи могут целенаправленно готовиться к матчам чемпионата, не расплескиваясь на дополнительные переезды.

Владимир Иванов

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