FIVB не будет комментировать ситуацию с РУСАДА до решения исполкома WADA

Источник: РИА "Новости"

В субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. В 2022 году Россия должна принять чемпионат мира по волейболу.

«FIVB не станет делать какие-либо комментарии до того, как прояснится ситуация с рекомендацией комитета WADA, касающаяся соответствия РУСАДА», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира должен пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. В конце октября FIVB включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.