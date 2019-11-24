Волейболистки казанского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в ЧР
КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у краснодарского «Динамо» в матче чемпионата России.
КАЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у краснодарского «Динамо» в матче чемпионата России.
Казанская команда на своей площадке победила с счетом 3−0 (25:19, 25:11, 25:14). Для нее эта победа стала четвертой в сезоне. У краснодарского «Динамо» — пять поражений в шести играх.
Перед началом матча под своды арены «Санкт-Петербург» была поднята игровая майка Екатерины Улановой, которая завершила карьеру весной 2019 года.
«Динамо» (Казань) в следующем туре на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Динамо» (Краснодар) примет «Динамо-Метар» из Челябинска.