Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
24.11
Тулуза
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
24.11
Вальядолид
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
24.11
Вильярреал
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
24.11
Хоффенхайм
Майнц
15
Футбол. Зарубежный
24.11
Сампдория
Удинезе
21
Футбол. Зарубежный
24.11
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
33
Футбол. Премьер-лига
24.11
ЦСКА
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
24.11
Сент-Этьен
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
24.11
Эйбар
Алавес
02
Футбол. Зарубежный
24.11
Аугсбург
Герта
40
Хоккей. КХЛ
24.11
Йокерит
Локомотив
Б
23
Футбол. Зарубежный
24.11
Бордо
Монако
21
Футбол. Зарубежный
24.11
Верона
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
24.11
Рома
Брешиа
30
Футбол. Зарубежный
24.11
Сассуоло
Лацио
12
Хоккей. КХЛ
24.11
Сочи
Динамо Р
ОТ
23
Футбол. Премьер-лига
24.11
Арсенал Т
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
24.11
Осасуна
Атлетик
12
Хоккей. КХЛ
24.11
Автомобилист
ЦСКА
21
Хоккей. КХЛ
24.11
Трактор
Торпедо
40
Футбол. Зарубежный
24.11
Болонья
Парма
22
Хоккей. КХЛ
24.11
Салават Юлаев
Ак Барс
Б
34
Футбол. Премьер-лига
24.11
Урал
Спартак
00
Футбол. Зарубежный
24.11
Эспаньол
Хетафе
11
Хоккей. КХЛ
24.11
Барыс
Амур
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
24.11
Сибирь
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
35Все стадионы Евро-2020
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
24 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Ленинградку» в матче ЧР

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» победили санкт-петербургскую «Ленинградку» в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

Наверх

Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:10, 25:13, 25:19). «Динамо» одержало вторую победу в шести матчах, «Ленинградка» потерпела четвертое поражение.

ВКонтакте

В следующем матче турнира «Динамо» 1 декабря сыграет на выезде с белорусской «Минчанкой», а «Ленинградка» в этот же день примет «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.

 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Туктамышева рассказала, сколько тренер получает с доходов фигуриста
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
Тироль второго плана: сборная будет готовиться к Евро в Австрии
«МЮ» забил трижды за семь минут, но все равно упустил победу
Флаг в другие руки: легкоатлеты готовы создать новую федерацию
Сборная России проиграла первый матч на ЧМ по пляжному футболу
«Краснодар» прервал четырехматчевую ничейную серию в ЧР
Выход Шюррле против «Урала»: зачем ломать то, что работает?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь