Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Ленинградку» в матче ЧР

Встреча в Москве завершилась со счетом 3−0 (25:10, 25:13, 25:19). «Динамо» одержало вторую победу в шести матчах, «Ленинградка» потерпела четвертое поражение.

В следующем матче турнира «Динамо» 1 декабря сыграет на выезде с белорусской «Минчанкой», а «Ленинградка» в этот же день примет «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.