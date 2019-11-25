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00:59 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в 6-м туре российской женской суперлиги

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от саратовского «Протона» в выездном матче 6-го тура российской женской суперлиги со счетом 0:3 (23:25, 21:25, 18:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Самой результативной в составе белорусского клуба стала россиянка Наталья Думчева, принесшая команде 15 очков с 50% эффективности в атаке. По девять пунктов на счету Екатерины Сокольчик, отметившейся еще и 40% позитивного приема, а также Дарьи Володько. Наибольшее число результативных действий в матче провела игрок «Протона» Анастасия Бавыкина (18 в атаке, 3 на блоке, 0 с подачи).

Таким образом, «Протон» вернулся на третье место в турнирной таблице суперлиги. «Минчанка» находится на 9-й позиции.

В следующем туре, 1 декабря белорусская команда сыграет дома с командой «Динамо-Москва». Матч пройдет на арене ДС «Уручье».

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