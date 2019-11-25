Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в 6-м туре российской женской суперлиги

Самой результативной в составе белорусского клуба стала россиянка Наталья Думчева, принесшая команде 15 очков с 50% эффективности в атаке. По девять пунктов на счету Екатерины Сокольчик, отметившейся еще и 40% позитивного приема, а также Дарьи Володько. Наибольшее число результативных действий в матче провела игрок «Протона» Анастасия Бавыкина (18 в атаке, 3 на блоке, 0 с подачи).