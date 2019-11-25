Юниорская сборная Беларуси по волейболу заняла 4-е место на турнире EEVZA

В споре за бронзу они в упорной борьбе признали силу украинцев — 2:3 (25:23 21:25 25:22 18:25 8:15). Победителем турнира стала сборная Польши, которая благодаря этому успеху квалифицировалась в финальный раунд первенства Европы (U-18).

Либеро белорусской команды Иван Делендик стал обладателем приза лучшему игроку турнира. Самым результативным игроком соревнований стал Алексей Илькевич (42 очка в четырех матчах), у него же на счету больше всего эйсов — 17. Еще один белорус Глеб Азаренко стал лидером среди участников состязаний по количеству блоков. Спортсмен вставал на пути атак соперников 11 раз.