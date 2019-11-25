Юниорская сборная Беларуси по волейболу заняла 4-е место на турнире EEVZA

Белорусы на групповой стадии победили сверстников из Грузии — 3:0 (25:13, 25:18, 25:19), Латвии — 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:22) и уступили полякам — 0:3 (17:25, 19:25, 19:25).
В споре за бронзу они в упорной борьбе признали силу украинцев — 2:3 (25:23 21:25 25:22 18:25 8:15). Победителем турнира стала сборная Польши, которая благодаря этому успеху квалифицировалась в финальный раунд первенства Европы (U-18).
Либеро белорусской команды Иван Делендик стал обладателем приза лучшему игроку турнира. Самым результативным игроком соревнований стал Алексей Илькевич (42 очка в четырех матчах), у него же на счету больше всего эйсов — 17. Еще один белорус Глеб Азаренко стал лидером среди участников состязаний по количеству блоков. Спортсмен вставал на пути атак соперников 11 раз.