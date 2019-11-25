ВФВ поддерживает идею тренировок женской сборной РФ с мужской командой

«Серджио Бузато рассказывал мне об идее тренировок с мужской команды. Это нужно, чтобы составить конкуренцию женской команде Китая, которая играет, по сути, в мужской волейбол. Надо привыкнуть к таким скоростям, к такому типу игры. Поэтому любая мужская команда будет интересна в роли спарринг-партнера нашей женской команды. У Бузато есть четкое понимание, какие элементы могут быть улучшены у игроков сборной. Мы поддерживаем эту идею и попробуем воплотить ее на сборе в Новогорске (в апреле-мае). Возможно, будет приглашена мужская молодежная сборная России или просто любая мужская команда», — сказал Яременко по телефону.
Бузато 14 ноября был назначен главным тренером женской сборной России, его контракт рассчитан до конца Олимпиады 2020 года. В сентябре под руководством 53-летнего итальянца, временно исполнявшего обязанности главного тренера национальной команды, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира. Ранее Бузато сообщал, что часть игровых тренировок женская сборная России будет проводить против мужской команды.