ВФВ поддерживает идею тренировок женской сборной РФ с мужской командой

«Серджио Бузато рассказывал мне об идее тренировок с мужской команды. Это нужно, чтобы составить конкуренцию женской команде Китая, которая играет, по сути, в мужской волейбол. Надо привыкнуть к таким скоростям, к такому типу игры. Поэтому любая мужская команда будет интересна в роли спарринг-партнера нашей женской команды. У Бузато есть четкое понимание, какие элементы могут быть улучшены у игроков сборной. Мы поддерживаем эту идею и попробуем воплотить ее на сборе в Новогорске (в апреле-мае). Возможно, будет приглашена мужская молодежная сборная России или просто любая мужская команда», — сказал Яременко по телефону.