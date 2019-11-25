Саммелвуо мечтает взять олимпийскую медаль со сборной России

Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России в последний раз завоевывала олимпийскую золотую медаль на Играх 2012 года в Лондоне.

«Какие цели на Олимпийские игры в Токио? С руководством федерации об этом еще не говорили, но, думаю, медаль — это обязательно. Мы очень хотим завоевать олимпийскую медаль, это мечта! Конечно, было бы здорово, если бы Россия снова стала чемпионом Игр, но есть много команд, которые хотят того же. Поэтому надо много работать, а не обещать. Скажу так: мы можем выиграть “золото”. Для этого потребуется немного удачи, которую надо заслужить тяжелым трудом. И, конечно, необходимо верить, что это возможно», — цитирует Саммелвуо служба информации Олимпийского комитета России.

«У нас большая конкуренция на позиции связующего и среди доигровщиков. Нужно будет определиться, сколько доигровщиков поедет на Олимпийские игры — четыре или пять. Пока рано об этом говорить. Будем наблюдать за кандидатами в матчах чемпионата России», — отметил тренер.