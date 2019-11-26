Белоруска Дарья Володько на втором месте среди лучших блокирующих 6-го тура российской суперлиги

В проигранной подопечными Виктора Гончарова встрече с саратовским «Протоном» Дарья Володько смогла заработать на блоке шесть из девяти своих очков. Таким образом, уроженка Брестчины заняла второе место в топ-списке спортсменок, совершавших результативные действия у сетки. Лидерство в данном показателе у игрока «Динамо-Москва» Ирины Фетисовой, встававшей на пути атак соперниц своей команды семь раз. В следующем туре 1 декабря «Минчанка» примет многократных чемпионок России на домашней арене ДС «Уручье».