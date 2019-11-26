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26 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин: Верю, что FIVB не отнимет у России чемпионат мира 2022 года

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин заявил РИА Новости, что он верит в то, что Международная федерация волейбола (FIVB) не отнимет у России право проведения мужского чемпионата мира 2022 года, так как в FIVB работают здравомыслящие люди.

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В ноябре 2018 года Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу-2022. В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на специальном заседании.

«Конечно, такие решения WADA могут коснуться и волейбола. Я верю, что FIVB не отнимет у нас чемпионат мира по волейболу. В этой организации работают здравомыслящие люди, они знают всех руководителей ВФВ, наших игроков, наших специалистов. Они знают, как Россия умеет проводить крупные турниры. Мы всегда были надежным волейбольным другом FIVB. Россия честно получила право провести чемпионат мира 2022 года. Я верю, что здравый смысл восторжествует», — сказал Шипулин по телефону. «Отклонения какие-то, нарушения со стороны спортсменов, конечно, возможны, но они минимальны по сравнению с общим количеством “чистых” и честных спортсменов. Нельзя так огульно обвинять и наказывать весь российский спорт. Понятно, что никому не нравится великая и непобедимая Россия. Но если ты ничего не делал, не нарушал, а тебя наказывают, лишают шанса завоевать медаль, например, разве это справедливо?» — добавил собеседник агентства.

Во вторник FIVB в ответ на запрос РИА Новости отказалась давать комментарии по рекомендациям комитета по соответствию WADA до финального решения организации.

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