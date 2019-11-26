Шипулин: Верю, что FIVB не отнимет у России чемпионат мира 2022 года
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов.
В ноябре 2018 года Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу-2022. В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на специальном заседании.
«Конечно, такие решения WADA могут коснуться и волейбола. Я верю, что FIVB не отнимет у нас чемпионат мира по волейболу. В этой организации работают здравомыслящие люди, они знают всех руководителей ВФВ, наших игроков, наших специалистов. Они знают, как Россия умеет проводить крупные турниры. Мы всегда были надежным волейбольным другом FIVB. Россия честно получила право провести чемпионат мира 2022 года. Я верю, что здравый смысл восторжествует», — сказал Шипулин по телефону. «Отклонения
Во вторник FIVB в ответ на запрос РИА Новости отказалась давать комментарии по рекомендациям комитета по соответствию WADA до финального решения организации.