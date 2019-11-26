Шипулин: Верю, что FIVB не отнимет у России чемпионат мира 2022 года

«Конечно, такие решения WADA могут коснуться и волейбола. Я верю, что FIVB не отнимет у нас чемпионат мира по волейболу. В этой организации работают здравомыслящие люди, они знают всех руководителей ВФВ, наших игроков, наших специалистов. Они знают, как Россия умеет проводить крупные турниры. Мы всегда были надежным волейбольным другом FIVB. Россия честно получила право провести чемпионат мира 2022 года. Я верю, что здравый смысл восторжествует», — сказал Шипулин по телефону. «Отклонения какие-то, нарушения со стороны спортсменов, конечно, возможны, но они минимальны по сравнению с общим количеством “чистых” и честных спортсменов. Нельзя так огульно обвинять и наказывать весь российский спорт. Понятно, что никому не нравится великая и непобедимая Россия. Но если ты ничего не делал, не нарушал, а тебя наказывают, лишают шанса завоевать медаль, например, разве это справедливо?» — добавил собеседник агентства.