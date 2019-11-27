Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Марицу» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 27 ноября. Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграл болгарскую «Марицу» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 27 ноября. Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) обыграл болгарскую «Марицу» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:17) в пользу «Динамо».
Российский клуб одержал вторую победу и с шестью очками в активе лидирует в турнирной таблице группы В. Французские «Канны» идут вторыми (5 очков), третье место занимает российская «Уралочка» (Свердловская область) с одним очком в активе, на последней строчке располагается «Марица», не сумевшая набрать очков.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Каннами», а «Марица» на выезде встретится с «Уралочкой». Обе встречи пройдут 17 декабря.