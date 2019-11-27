Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Марицу» в матче Лиги чемпионов

Российский клуб одержал вторую победу и с шестью очками в активе лидирует в турнирной таблице группы В. Французские «Канны» идут вторыми (5 очков), третье место занимает российская «Уралочка» (Свердловская область) с одним очком в активе, на последней строчке располагается «Марица», не сумевшая набрать очков.