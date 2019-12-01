Волейболисты солигорского «Шахтера» завершили первый круг чемпионата Беларуси без поражений

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Владислав Бабкевич, заработавший 10 очков, в том числе на его счету один эйс.

Самый продуктивный волейболист из стана могилевчан Николай Козлов записал на свой счет пять пунктов.

Кроме поединка в Могилеве, состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. «Легион» (Обухово) переиграл «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 3:1 (24:26, 25:21, 25:20, 25:17). Брестский «Западный Буг» не смог остановить гомельскую «Энергию» — 1:3 (22:25, 28:26, 21:25, 19:25). «Строитель» со счетом 3:1 (23:25, 25:11, 25:16, 25:16) победил МАПИД.