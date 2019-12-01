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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» завершили первый круг чемпионата Беларуси без поражений

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера», победив в гостях могилевский «Коммунальник» со счетом 3:0 (25:12, 25:15, 25:14), завершили первый круг во главе турнирной таблицы чемпионата без поражений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лучшим игроком матча в составе гостей стал Владислав Бабкевич, заработавший 10 очков, в том числе на его счету один эйс.

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Самый продуктивный волейболист из стана могилевчан Николай Козлов записал на свой счет пять пунктов.

Кроме поединка в Могилеве, состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. «Легион» (Обухово) переиграл «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 3:1 (24:26, 25:21, 25:20, 25:17). Брестский «Западный Буг» не смог остановить гомельскую «Энергию» — 1:3 (22:25, 28:26, 21:25, 19:25). «Строитель» со счетом 3:1 (23:25, 25:11, 25:16, 25:16) победил МАПИД.

В женском чемпионате Беларуси также состоялись два матча: «Минчанка-2» — «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно) — 2:3 (21:25, 25:15, 17:25, 25:22, 3:15) и «Жемчужина Полесья» (Мозырь) — «Прибужье» (Брест) — 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:21).

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