«Зенит-Казань» обыграл «Аль-Райян» в матче клубного чемпионата мира
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Казанский «Зенит» победил катарский «Аль-Райян» в матче второго тура клубного чемпионата мира по волейболу в Бразилии.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Казанский «Зенит» победил катарский «Аль-Райян» в матче второго тура клубного чемпионата мира по волейболу в Бразилии.
Встреча, прошедшая в среду в Бетине, завершилась со счетом 3−1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21). В составе российского клуба по 11 очков набрали Федор Воронков и Андрей Сурмачевский, у катарского клуба Марко Феррейра и Маркус Винисиус де Соуза Коста записали в свой актив по 15 баллов.
В другом матче турнира итальянский «Лубе» переиграл бразильский «Сада Крузейро» — 3−0 (25:23, 30:28, 25:15).
«Зенит», одержавший одну победу в двух матчах, в четверг встретится с «Лубе» (две победы).