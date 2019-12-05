«Зенит-Казань» обыграл «Аль-Райян» в матче клубного чемпионата мира

Встреча, прошедшая в среду в Бетине, завершилась со счетом 3−1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21). В составе российского клуба по 11 очков набрали Федор Воронков и Андрей Сурмачевский, у катарского клуба Марко Феррейра и Маркус Винисиус де Соуза Коста записали в свой актив по 15 баллов.