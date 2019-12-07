«Кузбасс» победил «Енисей» в матче чемпионата России по волейболу

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со сетом 3−2 (20:25, 25:15, 25:23, 21:25, 15:12) в пользу «Кузбасса».

В следующем туре «Кузбасс» 14 декабря сыграет в гостях с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, «Енисей» 15 декабря на выезде встретится с петербургским «Зенитом».