Волейболисты «Зенита» не смогли выйти в финал клубного чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу клуба из Бразилии. В финале «Крузейро» сыграет с победителем полуфинального матча между итальянским клубом «Кучине-Лубе» и катарским «Аль-Райяном», который пройдет позднее в субботу. «Зенит» в матче за третье место встретится с проигравшим в этой паре.