Волейболисты «Зенита» не смогли выйти в финал клубного чемпионата мира
ТАСС, 7 декабря. Российский «Зенит» (Казань) проиграл бразильскому «Крузейро» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).
ТАСС, 7 декабря. Российский «Зенит» (Казань) проиграл бразильскому «Крузейро» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу клуба из Бразилии. В финале «Крузейро» сыграет с победителем полуфинального матча между итальянским клубом «Кучине-Лубе» и катарским «Аль-Райяном», который пройдет позднее в субботу. «Зенит» в матче за третье место встретится с проигравшим в этой паре.
Казанский «Зенит» получил от организаторов турнира wild card (специальное приглашение — прим. ТАСС), а «Крузейро» является победителем розыгрыша чемпионата Южной Америки.
Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря. «Зенит» один раз побеждал в турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и дважды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011).