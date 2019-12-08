«Уралочка-НТМК» победила «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Уралочка-НТМК» из Свердловской области победила красноярский «Енисей» в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Уралочка-НТМК» из Свердловской области победила красноярский «Енисей» в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:22) в пользу гостей.
В следующем туре «Уралочка-НТМК» 13 декабря сыграет в гостях с «Минчанкой», днем позже «Енисей» примет краснодарское «Динамо».