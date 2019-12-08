Волейболисты казанского «Зенита» завоевали бронзовые медали клубного чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:18, 25:17). Ранее «Зенит» обыграл «Аль-Райян» в матче второго тура группового этапа со счетом 3−1.

Казанский «Зенит» получил от организаторов турнира специальное приглашение, «Аль-Райян» выступал на турнире на правах бронзового призера клубного чемпионата Азии.

Турнир завершится 8 декабря финалом между итальянским «Кучине-Лубе» и бразильским «Крузейро».