Волейболисты казанского «Зенита» завоевали бронзовые медали клубного чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:18, 25:17). Ранее «Зенит» обыграл «Аль-Райян» в матче второго тура группового этапа со счетом 3−1.
Казанский «Зенит» получил от организаторов турнира специальное приглашение, «Аль-Райян» выступал на турнире на правах бронзового призера клубного чемпионата Азии.
Турнир завершится 8 декабря финалом между итальянским «Кучине-Лубе» и бразильским «Крузейро».
«Зенит» один раз побеждал на турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и трижды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011, 2019).