Тренер «Минчанки» отметил игру Бетании де ла Крус

«В Казани есть Бетания де ла Крус, которая сделала практически все: и в нападении, и на подачах. Она видит всю площадки, техничная до ужаса. Я таких игроков редко встречаю», — заявил Гончаров журналистам.

«Три партии получились хорошими. Мы выходим из тупиковой ямы, поэтому они были достойными. Хотя у нас не хватает чистоты обработки мяча, очень грязно играем. Особенно в сравнении с Казанью. В первой партии я не угадал со связкой. Четвертая партия была не та, которая должна быть. Должны были перебороть себя. Утратили концентрацию», — сказал тренер «Минчанки».