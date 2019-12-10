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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» сыграют с чешским «Карловарско» в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» сегодня откроют еврокубковую кампанию гостевым матчем с чешской командой «Карловарско» в 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Перед подопечными Александра Сингаевского стоит задача выиграть матч, чтобы уверенно чувствовать себя в ответной встрече.

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В настоящее время соперники белорусской команды лидируют в чемпионате Чехии, одержав девять побед в 11 играх турнира. В квалификации они оказались сильнее македонского «Вардара».

Накануне матчей со «Строителем» в беседе с представителями пресс-службы своего клуба главный тренер чехов Иржи Новак высоко оценил игровые качества белорусской команды, идущей на втором месте в национальном чемпионате. Специалист отметил, что «Строитель» предпочитает быстрый волейбол, поэтому главная задача, которая стоит перед игроками «Карловарско», хорошо сыграть на подаче, чтобы затруднить прием и лишить белорусов возможности остро атаковать.

Поединок в Карловых Варах начнется в 20:00 по белорусскому времени. Встречу рассудят болгарский рефери Кирилл Стоянов и испанец Хуан Антонио Альварес. Ответная игра пройдет в Минске 18 декабря в зале для игровых видов спорта «Чижовка-Арены».

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