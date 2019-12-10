Волейболисты «Строителя» сыграют с чешским «Карловарско» в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ

Перед подопечными Александра Сингаевского стоит задача выиграть матч, чтобы уверенно чувствовать себя в ответной встрече.

В настоящее время соперники белорусской команды лидируют в чемпионате Чехии, одержав девять побед в 11 играх турнира. В квалификации они оказались сильнее македонского «Вардара».

Накануне матчей со «Строителем» в беседе с представителями пресс-службы своего клуба главный тренер чехов Иржи Новак высоко оценил игровые качества белорусской команды, идущей на втором месте в национальном чемпионате. Специалист отметил, что «Строитель» предпочитает быстрый волейбол, поэтому главная задача, которая стоит перед игроками «Карловарско», хорошо сыграть на подаче, чтобы затруднить прием и лишить белорусов возможности остро атаковать.