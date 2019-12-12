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12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
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01:30 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» в пяти партиях уступил «Маасейку» в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 декабря. Российский «Зенит» (Казань) на выезде проиграл бельгийскому «Маасейку» со счетом 2−3 (25:20, 25:18, 23:25, 22:25, 18:20) в матче первого тура волейбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» вел 2−0 по партиям, но не смог довести дело до победы.

В среду в матчах второго тура «Кузбасс» из Кемерова на выезде проиграл словенскому «АКХ Воллей» из Любляны со счетом 2−3 (российский клуб отыгрался со счета 0−2 и также уступил в последней партии), «Факел» из Нового Уренгоя дома обыграл немецкий «Берлин» со счетом 3−0.

«Маасейк» лидирует в группе С (4 очка, два матча), второе место занимает польский «Ястшембский Венгель» (3 очка, один матч), «Зенит» идет третьим (1 очко, 1 матч), четвертое место занимает турецкий «Халкбанк» (1 очко, два матча).

Во втором туре «Зенит» на выезде сыграет против «Халкбанка» 18 декабря.

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