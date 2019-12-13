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18:50 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке-НТМК» в матче 9-го тура российской суперлиги

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили екатеринбургской «Уралочке-НТМК» в матче 9-го тура российской суперлиги со счетом 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Николая Карполя приехали в Минск, будучи лидерами суперлиги, и делиться очками с белорусской командой в их планы явно не входило. Впрочем, первая партия прошла отнюдь не по сценарию одной из самых титулованных команд России. «Минчанка», захватив лидерство с самого начала сета, праздновала успех.

Но закрепить его команде Виктора Гончарова не удалось. Следующие три сета россиянки оставили за собой, записав на свой счет очередные три очка.

Самая результативная в составе «Минчанки» — Ольга Богданова, заработавшая 16 очков. На счету Екатерины Сокольчик 12 очков. Что касается «Уралочки-НТМК», то в их рядах самую результативную игру показала Ксения Парубец — 23 очка.

В итоге белорусский клуб после девяти туров занимает 11-е место в турнирной таблице суперлиги.

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