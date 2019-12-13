Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке-НТМК» в матче 9-го тура российской суперлиги

Подопечные Николая Карполя приехали в Минск, будучи лидерами суперлиги, и делиться очками с белорусской командой в их планы явно не входило. Впрочем, первая партия прошла отнюдь не по сценарию одной из самых титулованных команд России. «Минчанка», захватив лидерство с самого начала сета, праздновала успех.

Но закрепить его команде Виктора Гончарова не удалось. Следующие три сета россиянки оставили за собой, записав на свой счет очередные три очка.

Самая результативная в составе «Минчанки» — Ольга Богданова, заработавшая 16 очков. На счету Екатерины Сокольчик 12 очков. Что касается «Уралочки-НТМК», то в их рядах самую результативную игру показала Ксения Парубец — 23 очка.