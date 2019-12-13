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20:33 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболист сборной Хорватии Иван Раич стал игорком солигорского «Шахтера»

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров волейбольной сборной Хорватии Иван Раич, играющий на позиции диагонального, пополнил состав солигорского «Шахтера», сообщили БЕЛТА в пресс-службе многократных чемпионов Беларуси.

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Соглашение хорватского волейболиста с белорусским клубом подписано до конца соревновательного года. Как отметили в тренерском штабе «горняков», игрок призван усилить нападение команды с учетом предстоящих важных игр по ходу сезона. В «Шахтере» хорват будет выступать под 11-м номером.

В составе сборной Хорватии диагональный был серебряным призером Евролиги (2013), став лучшим бомбардиром турнира. В клубной карьере Ивана Раича выступления за команды Хорватии, Греции, Черногории, Франции, Италии, Турции, Бельгии и Румынии.

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