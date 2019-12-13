Волейболист сборной Хорватии Иван Раич стал игорком солигорского «Шахтера»

Соглашение хорватского волейболиста с белорусским клубом подписано до конца соревновательного года. Как отметили в тренерском штабе «горняков», игрок призван усилить нападение команды с учетом предстоящих важных игр по ходу сезона. В «Шахтере» хорват будет выступать под 11-м номером.