Волейболисты «Шахтера», обыграв «Борисов-БГУФК», вышли в «Финал четырех» Кубка Беларуси

«Горняки» оформили выход в решающую стадию Кубка Беларуси, не позволив соперникам из Борисова взять верх хотя бы в одном сете — 3:0 (25:23, 25:15, 25:19). Первый матч — 3:0. Поединок двух команд из Минской области стал дебютным для хорвата Ивана Раича, который перешел в стан солигорчан накануне. Волейболист с Балкан был весьма полезен. Набрав 12 очков, он стал одним из лучших игроков в составах обеих команд.