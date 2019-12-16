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01:18 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера», обыграв «Борисов-БГУФК», вышли в «Финал четырех» Кубка Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд солигорский «Шахтер», победив в двухматчевом противоборстве «Борисов-БГУФК», вышел в «Финал четырех» розыгрыша почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Горняки» оформили выход в решающую стадию Кубка Беларуси, не позволив соперникам из Борисова взять верх хотя бы в одном сете — 3:0 (25:23, 25:15, 25:19). Первый матч — 3:0. Поединок двух команд из Минской области стал дебютным для хорвата Ивана Раича, который перешел в стан солигорчан накануне. Волейболист с Балкан был весьма полезен. Набрав 12 очков, он стал одним из лучших игроков в составах обеих команд.

В других матчах четвертьфинала Кубка Беларуси команда «Марко-ВГТУ» из Витебска уступила гомельской «Энергии» — 0:3 (21:25, 18:25, 13:25). Первый матч — 0:3. Минский «Строитель» выбил из борьбы обуховский «Легион» — 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Первый матч — 3:0.

«Финал четырех» пройдет в Бресте 21—22 декабря на площадке спорткомплекса «Виктория». Местный «Западный Буг» на правах организатора участия в четвертьфинальных матчах не принимал.

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