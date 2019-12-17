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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Факел» одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 17 декабря. Российский «Факел» на домашней арене обыграл словенскую «Любляну» в третьем туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16) в пользу команды из Нового Уренгоя.

«Факел» набрал 6 очков после трех матчей и возглавил группу B. Кемеровский «Кузбасс», у которого после двух игр 4 очка, также входит в этот квартет, российской команде 18 декабря предстоит гостевой матч против немецкого клуба «Берлин». В этот же день казанский «Зенит», находящийся в группе С, встретится в Турции с местной командой «Халкбанк».

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Факел» сыграет в гостях с «Берлином», встреча пройдет 28 января.

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