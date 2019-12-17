«Факел» одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов

«Факел» набрал 6 очков после трех матчей и возглавил группу B. Кемеровский «Кузбасс», у которого после двух игр 4 очка, также входит в этот квартет, российской команде 18 декабря предстоит гостевой матч против немецкого клуба «Берлин». В этот же день казанский «Зенит», находящийся в группе С, встретится в Турции с местной командой «Халкбанк».