«Факел» одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов
ТАСС, 17 декабря. Российский «Факел» на домашней арене обыграл словенскую «Любляну» в третьем туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 17 декабря. Российский «Факел» на домашней арене обыграл словенскую «Любляну» в третьем туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 3−1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16) в пользу команды из Нового Уренгоя.
«Факел» набрал 6 очков после трех матчей и возглавил группу B. Кемеровский «Кузбасс», у которого после двух игр 4 очка, также входит в этот квартет, российской команде 18 декабря предстоит гостевой матч против немецкого клуба «Берлин». В этот же день казанский «Зенит», находящийся в группе С, встретится в Турции с местной командой «Халкбанк».
В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Факел» сыграет в гостях с «Берлином», встреча пройдет 28 января.