Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в матче волейбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» после двух игр имеет 4 очка, благодаря чему занимает второе место в группе С. Лидирует бельгийский «Нолико» (4 очка, 2 матча), третьим идет польский «Ястшембский Венгель» (3, 1), четвертым — «Халкбанк» (1, 3). В следующем матче «Зенит» встретится с «Ястшембским Венгелем» — игра первого тура была перенесена на 18 января из-за участия казанцев в клубном чемпионате мира.

Также в турнире принимают участие кемеровский «Кузбасс» и «Факел» из Нового Уренгоя, команды занимают первые два места в группе В.

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.