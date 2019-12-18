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20:57 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 декабря. Российский «Зенит» (Казань) на выезде выиграл у турецкого «Халкбанка» в третьем туре группового раунда волейбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3−1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:22).

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» после двух игр имеет 4 очка, благодаря чему занимает второе место в группе С. Лидирует бельгийский «Нолико» (4 очка, 2 матча), третьим идет польский «Ястшембский Венгель» (3, 1), четвертым — «Халкбанк» (1, 3). В следующем матче «Зенит» встретится с «Ястшембским Венгелем» — игра первого тура была перенесена на 18 января из-за участия казанцев в клубном чемпионате мира.

Также в турнире принимают участие кемеровский «Кузбасс» и «Факел» из Нового Уренгоя, команды занимают первые два места в группе В.

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.

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