Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в 1/8 финала Кубка CEV
КАЗАНЬ, 18 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в 1/8 финала Кубка CEV, обыграв немецкий клуб «Потсдам» по сумме двух матчей.
КАЗАНЬ, 18 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки «Динамо-Казань» вышли в 1/8 финала Кубка CEV, обыграв немецкий клуб «Потсдам» по сумме двух матчей.
Вторая игра противостояния в Казани завершилась со счетом 3−1 (25:20, 15:25, 25:12, 25:23) в пользу «Динамо». В Германии российская команда победила в пяти партиях — 3−2.