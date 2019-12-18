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18 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Кузбасса» обыграли «Берлин» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» на выезде победил «Берлин» в матче группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов.

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Встреча группы B, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 3−1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:19) в пользу гостей.

«Кузбасс», одержавший вторую победу на турнире, в следующем туре примет словенскую «Любляну» 29 января.

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