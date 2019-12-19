Волейболисты новосибирского «Локомотива» вышли в 1/8 финала Кубка CEV

«Локомотив» в ответной встрече 1/16 финала в Шомоне уступил французскому клубу со счетом 0−3 (16:25, 19:25, 20:25).

Так как в первой игре «Локомотив» на своей площадке победил «Шомон» со счетом 3−0, команды отправились определять победителя матча в «золотом сете», где сильнее оказался российский клуб — 15:12.