Сабина Алтынбекова стала игроком победителя Арабской Лиги чемпионов по волейболу

Команда из Дубаи представляет мультиспортивный клуб, куда входят одноименные коллективы по многим видам. В 2019 году «Аль-Васл» стал победителем Арабской Лиги чемпионов по волейболу.

«В 2020 год с новыми свершениями», — написала Алтынбекова в Instagram, опубликовав фото в форме новой команды.

Для 23-летней Алтынбековой «Аль-Васл» стал второй зарубежной командой в карьере. В 2015 году она выступала за CSS Sunbeam из второй по силе лиги Японии. На родине волейболистка выступала за «Алматы».