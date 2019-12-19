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19:22 (мск), источник: ТАСС

Российская «Уралочка» одержала первую победу в женской волейбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 19 декабря. Российский волейбольный клуб «Уралочка» (Свердловская область) обыграл болгарскую «Марицу» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча завершилась со счетом 3−2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13) в пользу российской команды. Эта победа стала первой для «Уралочки» на групповом этапе.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трех туров «Уралочка» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Е. Лидируют французские «Канны» (8), второе место занимает московское «Динамо» (6), замыкает таблицу «Марица» (1).

В следующем туре «Уралочка» встретится 21 января на выезде с «Каннами», «Марица» 23 января сыграет в гостях с «Динамо».

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