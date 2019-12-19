Российская «Уралочка» одержала первую победу в женской волейбольной Лиге чемпионов
ТАСС, 19 декабря. Российский волейбольный клуб «Уралочка» (Свердловская область) обыграл болгарскую «Марицу» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 19 декабря. Российский волейбольный клуб «Уралочка» (Свердловская область) обыграл болгарскую «Марицу» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3−2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13) в пользу российской команды. Эта победа стала первой для «Уралочки» на групповом этапе.
После трех туров «Уралочка» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Е. Лидируют французские «Канны» (8), второе место занимает московское «Динамо» (6), замыкает таблицу «Марица» (1).
В следующем туре «Уралочка» встретится 21 января на выезде с «Каннами», «Марица» 23 января сыграет в гостях с «Динамо».