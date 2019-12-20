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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турин примет финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Финал мужской Лиги нации в 2020 году пройдет в итальянском городе Турин, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

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Источник: Спорт РИА Новости

В финальной стадии турнира помимо сборной Италии, хозяйки соревнований, сыграют пять лучших команд по итогам предварительного этапа Лиги наций.

Финальный этап мужской Лиги наций запланирован на 1—5 июля 2020 года. Матчи должны пройти на арене «Пала Альпитур» в Турине, рассчитанной на 13 тысяч зрителей.

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