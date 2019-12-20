Турин примет финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Финал мужской Лиги нации в 2020 году пройдет в итальянском городе Турин, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Финал мужской Лиги нации в 2020 году пройдет в итальянском городе Турин, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
В финальной стадии турнира помимо сборной Италии, хозяйки соревнований, сыграют пять лучших команд по итогам предварительного этапа Лиги наций.
Финальный этап мужской Лиги наций запланирован на