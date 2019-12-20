Турин примет финал мужской волейбольной Лиги наций в 2020 году

В финальной стадии турнира помимо сборной Италии, хозяйки соревнований, сыграют пять лучших команд по итогам предварительного этапа Лиги наций.

Финальный этап мужской Лиги наций запланирован на 1—5 июля 2020 года. Матчи должны пройти на арене «Пала Альпитур» в Турине, рассчитанной на 13 тысяч зрителей.