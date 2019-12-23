«Енисей» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу

«Енисей», который идет восьмым в турнирной таблице, в следующем матче турнира сыграет в гостях с уфимским «Уралом» 18 января. Лидирующий в чемпионате «Локомотив» 21 января на выезде встретится с «Югрой-Самотлором» (Нижневартовск).