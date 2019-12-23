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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Красноярский «Енисей» на своей площадке победил новосибирский «Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:20, 25:23).

«Енисей», который идет восьмым в турнирной таблице, в следующем матче турнира сыграет в гостях с уфимским «Уралом» 18 января. Лидирующий в чемпионате «Локомотив» 21 января на выезде встретится с «Югрой-Самотлором» (Нижневартовск).

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