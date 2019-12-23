Определились участницы «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились участницы «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились участницы «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель трофея «Минчанка» и могилевский «Коммунальник-МГУ» попали в решающую стадию турнира, минуя предварительную. Вторую пару «Финала четырех», который примет Могилев, составят «Прибужье» (Брест) и «Жемчужина Полесья» (Мозырь). Брестчанки в двухматчевом противоборстве оказались сильнее гродненской команды «Коммунальник-ГрГУ» (3:0; 3:0), а мозырянки победили «Минчанку-2» (3:2; 3:0).
Полуфиналы пройдут 28 декабря в 15.00 и 18.15. Решающие матчи в спорткомплексе «Олимпиец» пройдут 29 декабря: в 12.00 команды, потерпевшие поражение накануне, разыграют бронзовые медали, а в 15.00 начнется финальный поединок.