Определились участницы «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд

Действующий обладатель трофея «Минчанка» и могилевский «Коммунальник-МГУ» попали в решающую стадию турнира, минуя предварительную. Вторую пару «Финала четырех», который примет Могилев, составят «Прибужье» (Брест) и «Жемчужина Полесья» (Мозырь). Брестчанки в двухматчевом противоборстве оказались сильнее гродненской команды «Коммунальник-ГрГУ» (3:0; 3:0), а мозырянки победили «Минчанку-2» (3:2; 3:0).