«Оставаться на плаву». Алтынбекова — о популярности и контракте с победителем Арабской Лиги чемпионов

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Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, перешедшая в клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, имела предложения еще из ряда стран, передает Sputnik.

Комментируя свой выбор, спортсменка отметила, что хочет добиться хорошего результата со своей новой командой.

«В этом году были предложения из нескольких стран: Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Филиппины. Мне понравился клуб “Aль Васл”. Эта команда на протяжении долгого времени является лидером. Я хочу оставаться на плаву и как показать хорошую игру со своей стороны, так и добиться хорошего командного результата», — сказала Алтынбекова.

«Я очень ценю людей, которые меня поддерживают. Искренне благодарна им, неважно, из какой страны они», — добавила спортсменка.

Напомним, команда из Дубая представляет мультиспортивный клуб, куда входят одноименные коллективы по многим видам. В 2019 году «Аль-Васл» стал победителем Арабской Лиги чемпионов по волейболу.