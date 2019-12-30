«Оставаться на плаву». Алтынбекова — о популярности и контракте с победителем Арабской Лиги чемпионов
Она также рассказала о других предложениях.
Она также рассказала о других предложениях.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, перешедшая в клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, имела предложения еще из ряда стран, передает Sputnik.
Комментируя свой выбор, спортсменка отметила, что хочет добиться хорошего результата со своей новой командой.
«В этом году были предложения из нескольких стран: Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Филиппины. Мне понравился клуб “Aль Васл”. Эта команда на протяжении долгого времени является лидером. Я хочу оставаться на плаву и как показать хорошую игру со своей стороны, так и добиться хорошего командного результата», — сказала Алтынбекова.
«Я очень ценю людей, которые меня поддерживают. Искренне благодарна им, неважно, из какой страны они», — добавила спортсменка.
Напомним, команда из Дубая представляет мультиспортивный клуб, куда входят одноименные коллективы по многим видам. В 2019 году «Аль-Васл» стал победителем Арабской Лиги чемпионов по волейболу.
Для 23-летней Алтынбековой это второй зарубежный клуб в карьере. В 2015 году она выступала за CSS Sunbeam из второй лиги Японии. В Казахстане волейболистка играла за «Алматы».