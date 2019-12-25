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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стартует «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужчин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд стартует в среду в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

«Финал четырех» пройдет 25—26 декабря в московском дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. В среду в полуфинале действующий обладатель трофея казанский «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом», а московское «Динамо» — с петербургским «Зенитом». В четверг состоится финал. Матч за третье место не предусмотрен.

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Участие Полетаева под вопросом

«Кузбасс» в прошлом сезоне потеснил с волейбольного Олимпа казанский «Зенит», выиграв чемпионат России. В текущем сезоне кемеровчане завоевали еще один трофей — Суперкубок России, в игре за который опять же победили татарстанскую команду.

Волею жребия «Кузбасс», как и год назад, в полуфинале Кубка России сыграет со своим уже принципиальным соперником из Казани.

В 2018 году «Зенит» победил «Кузбасс» в полуфинале, а затем и выиграл Кубок страны. Этот трофей казанский клуб завоевывает последние пять лет кряду. При этом «Кузбасс» подходит к полуфинальной встрече не в оптимальном составе.

Лидер кемеровчан Виктор Полетаев не играл в последних матчах из-за травмы голеностопа, которую он получил 4 декабря в матче Лиги чемпионов против новоуренгойского «Факела».

«Не могу сказать, сыграет ли Виктор в завтрашнем матче. Будем смотреть по его состоянию. Нельзя сказать, что сейчас Виктор в лучшей форме, поскольку он последнее время не тренировался с нами», — сказал главный тренер «Кузбасса» Георге Крецу накануне полуфинала.

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У петербургского «Зенита» нет обязательной задачи выиграть Кубок

В другой полуфинальной паре хозяин «Финала четырех» «Динамо» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Динамовцы в текущем розыгрыше турнира сыграли только на предварительном этапе, в рамках которого выиграли девять матчей из десяти и квалифицировались в полуфинальный этап. Однако «Динамо» подало заявку на проведение «Финала четырех» и на конкурсной основе стало хозяином турнира, миновав один групповой раунд.

«Для нас большое счастье, что будем проводить “Финал четырех” Кубка России дома, в родных стенах. Но это накладывает и определенную ответственность на нас. Очень хочется увидеть зрелищные игры, хотим выступить перед своими болельщиками максимально хорошо. Рассчитываем на победу, стремимся к этому», — сказал главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

Если честно, то у нас не было задачи обязательно выиграть Кубок России.
Туомас Саммелвуо
Главный тренер петербургского «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Туомас Саммелвуо в свою очередь отметил, что у его команды нет обязательной задачи выиграть Кубок России, но «Зенит», безусловно, хочет победить в турнире.

«Если честно, то у нас не было задачи обязательно выиграть Кубок России. Мы строим команду, думаем о сегодняшнем дне, хотим играть всё лучше и лучше. Если что-то заслужим, значит, результат придет. Пока рано думать о трофее, впереди сложный полуфинал с московским “Динамо”, все мысли только об этой игре. Хотя, конечно, мы хотим победить, как и все остальные участники», — сказал Саммелвуо во вторник.

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Обладатель Кубка России получит более пяти миллионов рублей

На пресс-конференции, предварявшей «Финал четырех», генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко огласил призовой фонд турнира. Победитель Кубка России получит более пяти миллионов рублей.

«Динамо» на конкурсной основе предложило самый высокий призовой фонд. 10,5 миллиона рублей — весь призовой фонд турнира. Половину фонда получит победитель. Второе место — 30%. Третье и четвертое места — по 10%, — сказал Яременко журналистам.

«Нас ждет очень интересный волейбол, представительный финал. Игры непредсказуемые, перед Новым годом такой подарок всем любителям волейбола. Ждем большого количества зрителей и хороших игр. В этом “Финале четырех” очень сложно сделать какие-то прогнозы. Каждая команда обладает своим стилем, сильными сторонами. Сказать, кто фаворит в этих полуфинальных парах, невозможно», — добавил генсек ВФВ.

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