Стартует «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужчин
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд стартует в среду в Москве.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд стартует в среду в Москве.
«Финал четырех» пройдет
«Кузбасс» в прошлом сезоне потеснил с волейбольного Олимпа казанский «Зенит», выиграв чемпионат России. В текущем сезоне кемеровчане завоевали еще один трофей — Суперкубок России, в игре за который опять же победили татарстанскую команду.
Волею жребия «Кузбасс», как и год назад, в полуфинале Кубка России сыграет со своим уже принципиальным соперником из Казани.
В 2018 году «Зенит» победил «Кузбасс» в полуфинале, а затем и выиграл Кубок страны. Этот трофей казанский клуб завоевывает последние пять лет кряду. При этом «Кузбасс» подходит к полуфинальной встрече не в оптимальном составе.
«Не могу сказать, сыграет ли Виктор в завтрашнем матче. Будем смотреть по его состоянию. Нельзя сказать, что сейчас Виктор в лучшей форме, поскольку он последнее время не тренировался с нами», — сказал главный тренер «Кузбасса» Георге Крецу накануне полуфинала.
В другой полуфинальной паре хозяин «Финала четырех» «Динамо» примет «Зенит» из
«Для нас большое счастье, что будем проводить “Финал четырех” Кубка России дома, в родных стенах. Но это накладывает и определенную ответственность на нас. Очень хочется увидеть зрелищные игры, хотим выступить перед своими болельщиками максимально хорошо. Рассчитываем на победу, стремимся к этому», — сказал главный тренер «Динамо» Константин Брянский.
Если честно, то у нас не было задачи обязательно выиграть Кубок России.
Главный тренер петербургского «Зенита» Туомас Саммелвуо в свою очередь отметил, что у его команды нет обязательной задачи выиграть Кубок России, но «Зенит», безусловно, хочет победить в турнире.
«Если честно, то у нас не было задачи обязательно выиграть Кубок России. Мы строим команду, думаем о сегодняшнем дне, хотим играть всё лучше и лучше. Если
На
«Динамо» на конкурсной основе предложило самый высокий призовой фонд. 10,5 миллиона рублей — весь призовой фонд турнира. Половину фонда получит победитель. Второе место — 30%. Третье и четвертое места — по 10%, — сказал Яременко журналистам.
«Нас ждет очень интересный волейбол, представительный финал. Игры непредсказуемые, перед Новым годом такой подарок всем любителям волейбола. Ждем большого количества зрителей и хороших игр. В этом “Финале четырех” очень сложно сделать