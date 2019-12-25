Стартует «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женщин

Источник: РИА "Новости"

«Финал четырех» пройдет в Казани 25—26 декабря . За право сыграть в решающем матче казанское «Динамо» встретится с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Уралочкой».

Поможет ли домашняя арена казанскому «Динамо»?

Решающие игры Кубка России проводятся в Казани в пятый раз, и трижды хозяйкам площадки удавалось побеждать. В 2010, 2016 и 2017 годах казанское «Динамо» выигрывало трофей дома, а в выездных финальных матчах потерпело три поражения при одной победе. Перед матчами Кубка команда Ришата Гилязутдинова 22 декабря дома обыграла лидера чемпионата России калининградский «Локомотив» (3−1), и, хотя у нее есть определенные проблемы с травмами, она способна побороться за титул.

«Мы разберем эту игру, сделаем корректировки, но и “Локомотив” тоже их сделает. Не знаю, хорошо это или плохо, что мы сыграли с “Локомотивом” за несколько дней до “Финала четырех”. В среду важно сыграть с таким же настроем и не думать о победе, которая была. Игра будет еще тяжелее, чем сегодня», — заявила капитан «Динамо» Евгения Старцева журналистам после воскресной победы над «Локомотивом».

«Локомотив» в той игре потерял основную связующую Бояну Дрчу, которая получила травму ноги, и ее участие в «Финале четырех» пока под вопросом. Созданный весной 2018 года клуб в прошлом сезоне занял четвертое место в Кубке России, хотя принимал финальный этап, и именно казанское «Динамо» не дало ему завоевать бронзовую медаль.

«У нас сейчас какая-то психологическая яма, очевидно, и нужно через выходной, через день опробования реабилитироваться и выходить на следующий матч с новым настроем. Надеемся на лучшее в случае с травмированными. У нас все готовы и хотят играть, будем выходить и доказывать на площадке», — сказал главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

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«Уралочка» идет за первой победой в Кубке

Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь редко отправляет на Кубок России основной состав, так как ставит чемпионат России и еврокубки выше этого турнира, но на этот раз в Казань приехали все лидеры уральской команды. У самого титулованного клуба России, который 14 раз выигрывал чемпионат страны, до сих пор нет победы в Кубке России.

Противостоять «Уралочке» будет московское «Динамо», которое незадолго до финальных игр потеряло своего ключевого игрока Наталию Гончарову. У диагональной сборной России травма ноги, и она пропустила матч чемпионата страны против уральской команды. «Динамо» победило без нее со счетом 3−1, но опыта Гончаровой может не хватить в кубковой игре.

«У Наташи проблема с голеностопом, будем лечить. К сожалению, в ближайших матчах она не сможет выступать, это и финал Кубка России. Конечно, это огромная потеря для нас», — сказал РИА Новости генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев.