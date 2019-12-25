Стали известны финалисты Кубка России по волейболу среди мужчин
ТАСС, 25 декабря. Волейболисты петербургского «Зенита» победили столичное «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России. «Финал четырех» проходит в Москве.
ТАСС, 25 декабря. Волейболисты петербургского «Зенита» победили столичное «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России. «Финал четырех» проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу петербургского клуба. В другом полуфинале казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» — 3−0.
Волейболисты казанского «Зенита» восемь раз выигрывали Кубок России (2004, 2007, 2009, 2014−2018), один раз становились серебряными (2012) и три раза бронзовыми призерами (2008, 2010, 2013).
«Зенит» из