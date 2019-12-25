Стали известны финалисты Кубка России по волейболу среди мужчин

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу петербургского клуба. В другом полуфинале казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» — 3−0.

Финальный матч между казанским и петербургским «Зенитом» состоится в четверг, начало встречи — 20:00 мск.

Волейболисты казанского «Зенита» восемь раз выигрывали Кубок России (2004, 2007, 2009, 2014−2018), один раз становились серебряными (2012) и три раза бронзовыми призерами (2008, 2010, 2013).

«Зенит» из Санкт-Петербурга один раз становился серебряным призером Кубка России (в 2018 году).