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25 декабря, источник: ТАСС

Стали известны финалисты Кубка России по волейболу среди мужчин

ТАСС, 25 декабря. Волейболисты петербургского «Зенита» победили столичное «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России. «Финал четырех» проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу петербургского клуба. В другом полуфинале казанский «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» — 3−0.

Финальный матч между казанским и петербургским «Зенитом» состоится в четверг, начало встречи — 20:00 мск.

Волейболисты казанского «Зенита» восемь раз выигрывали Кубок России (2004, 2007, 2009, 2014−2018), один раз становились серебряными (2012) и три раза бронзовыми призерами (2008, 2010, 2013).

«Зенит» из Санкт-Петербурга один раз становился серебряным призером Кубка России (в 2018 году).

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