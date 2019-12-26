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21:28 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки казанского «Динамо» в пятый раз стали обладательницами Кубка России

ТАСС, 26 декабря. Казанское «Динамо» одержало победу над одноименным клубом из Москвы в финальном матче женского Кубка России по волейболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира проходили в Казани. Решающая встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место калининградский «Локомотив» обыграл екатеринбургскую «Уралочку» — 3−1.

Казанское «Динамо» в пятый раз стало обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне команда заняла в турнире четвертое место, победительницами стали волейболистки московского «Динамо».

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