Волейболистки казанского «Динамо» в пятый раз стали обладательницами Кубка России

Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира проходили в Казани. Решающая встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу волейболисток из Казани. В матче за третье место калининградский «Локомотив» обыграл екатеринбургскую «Уралочку» — 3−1.