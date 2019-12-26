Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3−0. В «Финале четырех» также играли кемеровский «Кузбасс», который в полуфинале проиграл «Зениту» из Казани, и московское «Динамо», уступившее клубу из Санкт-Петербурга.

Казанский «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России, всего в активе команды восемь завоеванных трофеев, два из которых казанский клуб выиграл под названием «Динамо-Таттрансгаз».