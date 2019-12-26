Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу
ТАСС, 26 декабря. Казанский «Зенит» одержал победу над «Зенитом» из
ТАСС, 26 декабря. Казанский «Зенит» одержал победу над «Зенитом» из
Встреча завершилась со счетом 3−0. В «Финале четырех» также играли кемеровский «Кузбасс», который в полуфинале проиграл «Зениту» из Казани, и московское «Динамо», уступившее клубу из
Казанский «Зенит» в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России, всего в активе команды восемь завоеванных трофеев, два из которых казанский клуб выиграл под названием «Динамо-Таттрансгаз».
Ранее в четверг женский волейбольный клуб «Динамо» (Казань) одержал победу в финальном матче Кубка России.