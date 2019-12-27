Казань — снова столица российского волейбола

Источник: Спорт-Экспресс

В Москве прошли решающие матчи мужского Кубка России, в Казани — женского. В обоих городах финалы намечались интересными и непредсказуемыми, но оба закончились с подавляющим преимуществом одной из команд.

«Зенит»

Едва ли хоть кто-то мог предположить, что мужской розыгрыш сложится вот так. Нет, победа Казани — это никакая не сенсация. Было понятно, что «Зениту» по силам взять трофей. Но вот то, в каком стиле это было сделано — фантастика. Команда Алексея Вербова просто уничтожила грозных конкурентов.

В полуфинале был вынос действующего чемпиона России «Кузбасса». Да, в состав кемеровчан так и не вернулся Виктор Полетаев, но все-таки в трех партиях не выпустить эту команду из двадцатки — что-то новое.

— Они забирали нашу уверенность с каждым розыгрышем, — признавал после капитан сибиряков Игорь Кобзарь.

Полуфинал Кубка России стал лучшей игрой «Зенита» при Алексее Вербове. А в финале его команда сумела добавить еще. К восторгу наблюдавшего за происходящим со скамейки запасных Владимиру Алекно.

«Зенит» Туомаса Саммелвуо был бит так же нещадно, как Бразилия в полуфинале футбольного чемпионата мира-2014. Ни в одной из партий питерцам не удавалось даже полидировать. Казань сразу брала такой атакующий темп, который соперник не выдерживал. 10:3 было в первой партии, 18:9 во второй, 16:11 в третьей. Без вариантов.

Казань играла сильно разнообразнее. Плюс у команды Вербова круто летели подачи. В первом сете феерическую серию выдал вышедший на замену Сурмачевский — Андрей исполнил восемь подач подряд (три эйса, два переходящих). А в концовке третьего на вылет дуплетом стрелял уже другой запасной — Денис Земченок.

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У Питера джокера не нашлось. Единственный элемент, к которому нет вопросов — блок. Но когда Казань играет так, этого недостаточно. Тем более, если на подачах и в нападении набираешь на 19 очков меньше, а прием сразу на 23 процента хуже.

Очень хорош был в этот вечер Макс Михайлов. Неслучайно именно он признан самым ценным игроком этого турнира. Для него, как и для всей команды, нынешний Кубок России (кстати, шестой подряд) после такой тряски в начале сезона, невероятно важен. «Зенит-Казань» снова почувствовал вкус больших побед, которых не было ровно год. И теперь весной остановить его кому-либо будет непросто.

«Динамо»

Часами ранее был сыгран решающий матч женского Кубка России. В нем «Динамо-Казань» довольно легко расправилось с «Динамо» московским. Столичный клуб зацепил одну партию, но ни в одной из трех других не настрелял даже 20 очков. Полуфинальный матч с «Локомотивом» оказался для хозяек площадки более сложным, чем финальный.

Хотя московская команда подготовила сюрприз. Наталия Гончарова, чей выход на площадку, в связи с полученной не так давно травмой, не анонсировался, внезапно вошла в игру со скамейки. Эффект неожиданности на какой-то период сработал. Да и в итоге Гончарова стала лучшей по очкам в своей команда — у нее их 16. Но этого оказалось мало.

Подопечные Ришата Гилязутдинова начисто переиграли соперниц: в атаке (61:51), по эйсам (4:1) и по блокам (12:8). Проценты в приеме одинаковые, а вот невынужденных ошибок Москва сделала сразу на восемь больше.

Главными зажигалками в Казани стали доминиканка Бетания де ла Крус и хорватка Саманта Фабрис — у этой парочки на двоих сразу 49 набранных очков. Но лучшим игроком турнира признали капитана сборной — Евгению Старцеву.

Интересно, что для нее этот Кубок России уже четвертый в карьере, и в трех предыдущих она признавалась лучшей связующей. А вот MVP — это впервые.

Кстати, про связки. Любопытно, что одновременно с появлением Гончаровой пасовать в «Динамо» вышла опытная Марина Бабешина. Американка Лорен Карлини уже со скамейки наблюдала за тем, как ее команда проигрывает. С чем это связано — непонятно. Александр Сукомел за 1,5 году у руля бело-голубых практически ни одно свое решение развернуто не объяснил.

И не факт, что теперь объяснит. Действующие чемпионки России провалили первую половину этого сезона. Кубок России проиграли Казани, Суперкубок — Калининграду, в Лиге чемпионов неожиданно уступили европейскому середняку из Франции, а в суперлиге после 10 туров из 16 идут на пятом месте.

Ясно, что такие результаты никого не устраивают. Будут ли оргвыводы? Вполне возможно.

А вот у Казани точно все хорошо. Новый год волейбольная часть города совершенно точно будет встречать в отличном настроении.

Кубок России. Финал

Женщины

«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:19).

Мужчины