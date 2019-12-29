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29 декабря, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли в финале Кубка Беларуси брестское «Прибужье» со счетом 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Финальный матч прошел в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» и завершился победой столичных волейболисток, защитивших прошлогодний титул.

Подопечные Виктора Гончарова с самого начала встречи диктовали свои условия игры. Впрочем, брестская команда не капитулировала и смогла навязать соперницам борьбу в третьем сете, который оставила за собой. Заключительная партия также началась для команды Натальи Мелянюк многообещающе. Однако «Минчанка» смогла наладить подачу и, строго сыграв в обороне, перехватила инициативу, добившись эффектной виктории.

Перед финальным поединком в споре за третье место мозырская «Жемчужина Полесья» обыграла могилевский «Коммунальник» — 3:2 (27:25, 12:25, 22:25, 25:17, 15:5).

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