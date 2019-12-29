Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

Подопечные Виктора Гончарова с самого начала встречи диктовали свои условия игры. Впрочем, брестская команда не капитулировала и смогла навязать соперницам борьбу в третьем сете, который оставила за собой. Заключительная партия также началась для команды Натальи Мелянюк многообещающе. Однако «Минчанка» смогла наладить подачу и, строго сыграв в обороне, перехватила инициативу, добившись эффектной виктории.